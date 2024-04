I salvatori degli antichi castagni Nasce l’Arca della Valsassina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) PRIMALUNA (Lecco) Un’arca, come quella di Noè. Non per salvare gli animali di ogni specie, ma per preservare le varietà ancora rimaste deida fruttoe le antiche conoscenze di una coltura e di una cultura che un tempo venivano tramandate di generazione in generazione, perché la castanicoltura era una delle principali fonti di sostentamentozona. Dalle castagne infatti si cavava tra il resto la farina di castagne, che veniva utilizzata in cucina e che veniva venduta. L’idea è dei castanicoltori del Lario Orientale, associazione fondata nel 2012 per salvare piante madri e patriarchi, cioè le piante adulte di castagno da frutto autoctone scampate a infestanti, malattie, abbandono e alle altre specie importante, che ancora crescono attorno al lago di Como.dei ...