I quarant’anni della Lega tra i nostalgici del fondatore e i seguaci di Salvini

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una bella foto di famiglia ritrae sui giornali di oggi Matteoche taglia la torta per iassieme ai ministri del suo partito, tra quello che intende difendere i valori cristiani vietando alle scuole di chiudere per il Ramadan e quello sposato con rito celtico. In perfetta coerenza, del resto, con la storia di un partito che è stato secessionista e nazionalista, liberista e statalista, neopagano e cattolico-tradizionalista. Una storia che rende ancora più surreale il ricorrente dibattito sul tradimento delle origini, con la relativa polemica tra idele idell’attuale segretario, così simile all’analoga contesa tra gli orfani di Beppe Grillo e i sostenitori di Giuseppe Conte nel Movimento 5 stelle. Arduo ...

Joshua Schulte, un ex informatico della Cia, è stato condannato il 1 febbraio a quarant’anni di prigione per aver trasmesso strumenti di ciberspionaggio a Wikileaks nel 2017. Leggi (internazionale)

Per alcuni quel partito delle canottiere esibite in segno di virilità, le riunioni a Gemonio e i pratoni gremiti a Pontida. Umberto Bossi nel 1984 diede il via a un partito “radicato nei territori, ... (formiche)

Quale sarà il prossimo film sui Ghostbusters dopo Minaccia Glaciale - Ghostbusters Minaccia Glaciale prosegue il franchise nato negli anni '80, ma cosa sappiamo, ad oggi, della sesta pellicola Si farà Chi torneràcinema.everyeye

Truffa sventata a Maia Alta: «Se ci dai i soldi evitiamo il carcere a tuo figlio» - Una coppia di campani scoperta mentre stava raggirando una donna di 88 anni. Lei aveva già preparato 7.000 euro da consegnare. Stessa richiesta a un altro meranese.altoadige

In Basilicata il vino nuovo nelle mani di due donne cresciute in cantina - Un destino segnato per due donne del vino in Basilicata, cresciute con l’odore del mosto e i colori della vendemmia quando il settore era ancora prettamente maschile. C’è voluto tempo ma, alla fine, « ...ilsole24ore