I programmi in tv oggi | 15 aprile 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Su Rai Uno Il clandestino, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida aiTv della serata del 15Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 15? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Fuga da Mogadiscio. 1991, in Somalia le ambasciate della Corea del Nord e quella del Sud si battono con veemenza pur di non far aderire il paese africano all’ONU, reo di essere un regime in mano al suo dittatore Siad Barre. I continui sviluppi della ribellione anti-governativa in Somalia mettono in subbuglio i diplomatici che dovranno arginare il caos regnante nel ...