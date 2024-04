I primi prototipi ispirati al motociclismo - Il primo prototipo della Marchesini si chiamava 2M e il nome scelto richiama la collaborazione tra Massimo Marchesini e Giuseppe... Il primo prototipo della Marchesini si chiamava 2M e il nome scelto ...quotidiano

Rovera in trionfo con giro più veloce alla 4 Ore di Barcellona - Buona la prima in European Le Mans Series e al rientro fra i prototipi per Alessio Rovera. Il 28enne pilota varesino, in forma smagliante, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria di classe ...mi-lorenteggio

Le scarpe in fibra di carbonio hanno rivoluzionato la corsa ad alti livelli - In pochi anni hanno permesso di battere record su record e si sono diffuse anche tra atleti non professionisti, anche se non sono adatte a tutti ...ilpost