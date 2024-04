I libri della settimana | scelti da Internazionale

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Zerocalcare . Accanto a lui Enrico Galiano e l’intramontabile Andrea Camilleri Zerocalcare , dal tredicesimo all’undicesimo ... (metropolitanmagazine)

Li Vannacci tua. Anche il libro di Mira su Acca Larentia va a ruba. Forse - Lo stesso meccanismo del generale: un libro fra tanti diventa un caso politico e, subito dopo, un caso editoriale. Cortesissimi battage della propaganda.huffingtonpost

''L'isola e il tempo'' di Claudia Lanteri - Il mese di aprile dei bookstore Flaccovio Mondadori si apre martedì 16 al Cre.ZiPlus ai Cantieri della Zisa (via Paolo Gili 4) con la presentazione, in coincidenza con l’arrivo in libreria, de ...palermomania

leggi le altre "Cose" - Nel suo articolo dell’8 aprile sul «Corriere della Sera», Antonio Polito svolge un’analisi sui motivi per cui non si concretizza un’alleanza alternativa al Centrodestra. Il sogno del Campolargo tra ...agenziaradicale