(Di lunedì 15 aprile 2024) Ildelle imprese neiè stimato aver mostrato un lieve incremento nel 2023 (+0,8%), collocandosi abbondantemente sopra i livelli del 2019 (+20%). E' quanto emerge dalla sedicesima edizione del rapporto annuale realizzato dalla direzione studi e ricerca di Intesa Sanpaolo. L'analisi, che ha preso in esame i bilanci di circa 20.800 imprese localizzate nei, è stata presentata a Milano dal presidente di Intesa Sanpaolo professor Gian Maria Gros-Pietro, dal capo economista della banca Gregorio De Felice e dalla responsabile della ricerca industry & local economies Stefania Trenti. Le attese per il biennio in corso sono positive: è previsto un aumento dela prezzi correnti delle imprese distrettuali pari all'1,1% nel 2024 e ...

I distretti industriali simbolo Made Italy, fatturato +0,8% - Il fatturato delle imprese nei distretti industriali è stimato aver mostrato un lieve incremento nel 2023 (+0,8%), collocandosi abbondantemente sopra i livelli del 2019 (+20%). (ANSA) ...ansa

Made in Italy Day, a Londra evento sull'industria agroalimentare - L'ambasciata d'Italia a Londra e l'Ufficio Ice celebrano oggi la prima edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy (Made in Italy Day), con un evento dedicato alla meccanica e alle soluzioni i ...ansa

Federalimentare, Mascarino: "Industria alimentare alfiere del Made in Italy nel mondo" - "Come Federalimentare ringraziamo il ministro Adolfo Urso per aver dato vita alla prima Giornata Nazionale dedicata al Made in Italy, con ...teleborsa