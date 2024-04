I bambini di Asti con i loro disegni cancellano le svastiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dove c'erano delle svche ora c'è un murales. Ad, nel quartiere Praia, una cinquantina di, del doposcuola Peter Pan hanno, come riportato questa mattina nelle pagine locali della Stampa, disegnato un graffito per coprire simboli neonazisti e frasi inneggianti Hitler e Mussolini, che nel dicembre scorso erano apparse sulle serrande della sede del coordinamentoest, un'associazione per il diritto alla casa. Dopo l'azione vandalica ci fu una grande manifestazione in solidarietà e in molti si offrirono di ripulire. Da qui il progetto che ha coinvolto il Peter Pan. Quattro mesi di lavoro a cui hanno partecipato in tanti. Matteo Bisaccia, artista dello Spazio Eo, ha tracciato le prime linee del murales per poi passarle alle educatrici del Peter Pan e ai, che, ...