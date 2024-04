“I Am Cinco” | il doppio album dei Missio in uscita il 3 maggio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tra energici inni, suoni alternativi e sintetizzatori futuristici,stanno conquistando ascoltatori e media in ogni parte del mondo Acclamato duo di Austin composto da Matthew Brue e David Butler,incanala esplosioni di energici inni attraverso uno spettro sonoro che spazia tra il rock, l’alternative rock, l’elettronica, accenni indie e l’hip-hop, sintonizzandosi su varie lunghezze d’onda di emozioni. Sentimenti di tristezza, felicità ed intorpidimento corrispondono a sottoinsiemi di canzoni e ‘I Am’, il monumentalein arrivo il 3, replica l’intera ampiezza dell’esistenza.esplorano la vita in tutto il suo splendore in questodisco, la somma di cinque ep pubblicati tra il 2023 ed il 2024: ‘I Am ...