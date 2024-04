Ho capito perché volete le moschee Poletti contro l' Imam di Savona | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) "L'vorrebbe leper segregare le donne dentro e non in pubblico, così non ci sono polemiche". Il giornalista Robertopolemizza in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, con Zahoor Ahmad Zargar, Imm dianche lui ospite di Paolo Del Debbio. Si parla ancora delle donne islamiche costrette a pregare in un vero e proprio recinto durante il Ramadan. "Caronon condanna quelle dichiarazioni che abbiamo sentito nel servizio? Mi hanno fatto male le parole che alla fine hanno detto più o meno di essere schiave dei propri mariti, devono obbedire a loro, se i loro mariti le picchiano fanno bene. Io spero che lei si dissoci da quelle porcherie lì, è una sottocultura che voi dovete aiutarci a combattere". "Io sono d'accordo con lei - conviene ...