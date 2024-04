Highlights Reggio Emilia-Brindisi 74-66 | basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

lunedì 15 aprile 2024 Ilcon glidella vittoria della UnaHotelssull'Happy Casaper 74-66 nella ventisettesima giornata dellaA1di. Al Pala Bigi i padroni di casa archiviano la pratica nel primo tempo, chiuso sul +16, per poi gestire nel corso della ripresa il tentativo di reazione da parte dei pugliesi. Grande prestazione per Jamar Smith, che con 23 punti in 24 minuti giocati guida i suoi al successo. Con questa vittoriastacca Pistoia e resta quinta in solitaria, mentrerimane all'ultimo posto.