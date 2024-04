Harry | brutte notizie | scorta negata al principe | che rischia anche l’espulsione dagli Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Altrein arrivo per il? Stando ai tabloid inglesi, i problemi non sarebbero finiti per il fratello di William, che da tempo si è allontanato dal resto della Famiglia Reale. La giustizia britannica ha infatti negato, proprio in queste ore, l’ammissibilità di un ulteriore appello presentato dal marito di Meghan contro il rifiuto del governo di continuare a garantire a lui e alla sua famiglia unadi polizia automatica durante i soggiorni nel Regno Unito. La decisione segue il verdetto del febbraio scorso contro un primo ricorso, nell’ambito di un procedimento legale che va avanti da mesi, e all’ordine di pagamento delle spese legali nei confronti del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana. Il ministero dell’Interno inglese aveva deciso di non ...