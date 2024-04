Guerra ultime notizie Wsj | risposta Israele possibile già oggi Macron | «intercettati missili da nostra base in Giordania»

(Di lunedì 15 aprile 2024)all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi

Israele all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi (ilsole24ore)

Israele all’Onu cita l’allarme di Zelensky: «Ascoltatelo e svegliatevi». Zelensky: la Russia continua a ricevere componenti per armi (ilsole24ore)

Russia, l'obiettivo è catturare Chasiv Yar entro il 9 maggio: cos'è la “città fortezza” e perchè potrebbe cambiare le sorti della Guerra - L’annuncio arriva dal comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. «La massima leadership militare russa - afferma - ha incaricato le proprie truppe di catturare ...ilmessaggero

Atp Barcellona, Rafa Nadal gioca: “Potrebbe essere l’ultima volta”. Contro Cobolli il ritorno sulla terra rossa dopo 2 anni - “Sono venuto qui prendendo una decisione un po’ all’ultimo minuto, perché non sapevo se sarei stato in grado di giocare. Sarò in campo “. Con queste parole Rafael Nadal, che ha parlato nel corso di un ...ilfattoquotidiano

Borrell: "La Guerra di Putin all'Ucraina è una minaccia esistenziale per l'Ue" - Dall’inizio della Guerra contro l’Ucraina, gli eserciti europei hanno acquistato il 78% dei nuovi equipaggiamenti da paesi extra-Ue. Abbiamo fatto importanti progressi negli ultimi mesi, ma abbiamo ...globalist