Guerra ultime notizie Media | imminente la risposta israeliana all’attacco di Teheran Difesa aerea iraniana in massima allerta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Israele prepara laall’Iran e tratta con Washington. ’Non c’è altra scelta’, avrebbe detto il ministro dellaGallant al collega del Pentagono Austin in una conversazione avuta ieri. l’obiettivo è comunque scongiurare unache investa l’intera regione. Il presidente americano Biden chiede al Congresso di sbloccare subito gli aiuti per Israele e per l’Ucraina, mentre all’Onu si discutono le sanzioni all’Iran. Intanto, l’Italia si blinda contro il rischio terrorismo. Donald Trump si è presentato in Tribunale, la prima volta per un ex presidente, per rispondere dell’accusa di aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels