Guerra ultime notizie L’Iran all’Onu invoca il diritto all’autodifesa | «Non avevamo scelta» Blinken chiama i ministri dei Paesi arabi | Regno Unito e Germania

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 15 aprile - “Basta Guerra!”, ammonisce invece Papa Francesco. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 15 aprile 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.tpi

Attacco Iran a Israele, Teheran: "Non vogliamo Guerra con Usa, ma pronti ad agire". LIVE - Biden frena per il momento la risposta di Israele all'attacco dell'Iran. "Esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene", avverte però il ministro Gantz. Teheran non vuole "impegnarsi in ...tg24.sky

La scrittrice Azar Nafisi, la Guerra Iran-Israele copre i problemi interni di entrambi - La Guerra interna, come la definisce con voce incrinata l'autrice ... Azar Nasifi oltre che autrice di bestseller è anche un'attivista, l'ultima sua chiamata è accanto alla Pen Society americana per ...ansa