Guerra ultime notizie Capo Idf | Israele risponderà all’attacco imminente dell’Iran Media | difese aeree iraniane in massima allerta

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 15 aprile 2024)prepara la risposta all’Iran e tratta con Washington. ’Non c’è altra scelta’, avrebbe detto il ministro della Difesa Gallant al collega del Pentagono Austin in una conversazione avuta ieri. l’obiettivo è comunque scongiurare unache investa l’intera regione. Il presidente americano Biden chiede al Congresso di sbloccare subito gli aiuti pere per l’Ucraina, mentre all’Onu si discutono le sanzioni all’Iran. Intanto, l’Italia si blinda contro il rischio terrorismo. Donald Trump si è presentato in Tribunale, la prima volta per un ex presidente, per rispondere dell’accusa di aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels