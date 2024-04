Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024)live dellatraoggi, lunedì 15 aprile Grazie all’aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati,è riuscito a contrastare la rappresaglia dell’Iran che ha lanciato contro lo Stato ebraico quasi 300 tra droni e missili per vendicare il raid attribuito a Tel Aviv contro il consolato di Teheran a Damasco. La battaglia andata in scena sui cieli del Medio Oriente ha coinvolto diversi Paesi e ha visto intervenire anche le forze schierate nella regione dal Regno Unito e dalla Francia, la Giordania e le milizie filo-iraniane in Iraq, Libano e Yemen. Per Teheran, che ha convocato gli ambasciatori di Regno Unito, Francia e Germania, “la questione può dirsi conclusa” a meno che lo Stato ebraico non decida di optare per un contrattacco, a cui gli Usa – come annunciato da Joe ...