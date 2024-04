Guendalina Tavassi su Bruganelli e Maltese all’Isola | “Saranno bravi nel loro lavoro | non in questo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 aprile 2024)intervistata da Tag24 ha detto la sua sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. All'ex naufraga piacerebbe tornare in studio in qualità di opinionista: secondo il suo parere quelli scelti ora, Soniae Dario, non sono adatti a quel ruolo. "Non fanno ridere e non sono sinceri", le parole.