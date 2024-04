Guendalina Tavassi si candida per L’Isola | poi sentenzia | “Scelta noiosa”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non solo Edoardo, anchein questi giorni è tornata a parlare dedei Famosi. L’ex gieffina in un’intervista rilasciata a Tag24 ha rivelato che le piacerebbe tornare a Cayo Cochinos, ma solo come ospite (proprio come ha detto il fratello), mentre non ripeterebbe l’esperienza di naufraga. “Mi manca Ilary sicuramente perché penso che sia il top, ma Vladimir è molto brava e molto preparata. Ha esperienza sia da isolana, che da opinionista del, quindi è nel suo. Consideriamo che in tutti i percorsi delho avuto Vladimir: perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifattodue anni fa e Vladimir era opinionista. Quest’anno Vladimir è conduttrice, quindi vuol dire che devo riandare pure io a questo punto! ...