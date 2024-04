Gudmundsson sentenza! La Fiorentina non vince più | pari col Genoa

(Di lunedì 15 aprile 2024) Finisce 1-1. A segno il solito Albert, poi ripreso nel secondo tempo. La squadra di Italiano nonpiù in campionato. ALTRO? Sfida interessante al Franchi tra. I viola vanno a caccia di un successo, che manca in campionato dallo scorso 26 febbraio contro la Lazio. Giovedì hanno pareggiato in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen a reti inviolate nei quarti di Conference League e tra tre giorni avranno il ritorno a Firenze., invece, quasi salvo. Al 18? arriva la prima occasione della partita con Beltran, che si libera bene ma calcia al lato. Al 22?, è Ekuban a rendersi pericoloso, bravo però Terracciano a dire di no. Quattro minuti più tardi, Belotti fa scoppiare di gioia i tifosi viola, ...

