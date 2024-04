Gs del gruppo Carrefour | “frode fiscale” | l’accusa dei pm porta al sequestro di 64 | 7 milioni

Nuova inchiesta sui “serbatoi di manodopera” di importante società. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha sequestrato per frode fiscale 64,7 milioni di ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 15 aprile 2024 – La società GS del gruppo dei supermercati Carrefour ha subìto un sequestro preventivo di 64,7 milioni di euro per Frode fiscale da parte del Nucleo di polizia economico ... (ilgiorno)

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato per frode fiscale 64,7 milioni di euro alla società GS spa del gruppo dei supermercati Carrefour Italia nell'ambito di ... (tg24.sky)

Amadeus lascia la Rai, l'annuncio ufficiale al dg. L'ipotesi Discovery e i motivi dell'addio. Fazio: «Se venisse al Nove sarei felice» - E' ufficiale. Amadeus lascia la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi che lascia l'Azienda. Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai.ilmessaggero

Ponte sullo Stretto di Messina: la storia infinita di un progetto in cantiere da decenni - L’iter per la più grande opera ingegneristica che la storia italiana ricordi potrebbe stavolta vedere la luce: tutto quello che c’è da sapere sul ponte sullo Stretto di Messina, dalle prime ipotesi al ...italiaoggi

Guagliumi Moto: un nuovo punto di riferimento per gli amanti delle due ruote a Roma - Roma, “città eterna”, si tinge ancora più di “orange” grazie all’arrivo della nuova concessionaria Guagliumi Moto in Via Salaria,1300. È proprio ...ilmessaggero