Gruppo WhatsApp | scoperta drammatica della madre | “Ho paura per mia figlia”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 aprile 2024)quella effettuata da una: suaè in unche pratica autolesionismo, immagini e filmati a dir poco terribilinuovamente protagonista. Questa volta non in maniera positiva. In questa vicenda ci sono tanti, tantissimi bambini (circa 900) che fanno parte di undove si incita a praticare l’autolesionismo. Non solo: violenza sessuale ed anche razzismo. Persone provenienti da tutto il mondo. Alcuni di questi sono stati ricoverati negli ospedali dell’Inghilterra, proprio perché hanno provato a farsi del male. Segno del fatto che l’app di messaggistica istantanea di Meta non è affatto sicura.suchat ...