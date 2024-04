Greta Rossetti | mamma Marcella e Sergio | ecco come vanno le cose in famiglia dopo il GF

Perla e Greta a L’Isola dei Famosi 2024 Le ex gieffine rispondono alle voci sul gossip - Perla Vatiero e Greta Rossetti dopo il GF potrebbero partire per l'Honduras Ecco gli ultimi rumors incredibili su L'Isola dei Famosi 2024!tuttosulgossip

Grande Fratello, Mirko Brunetti: “Perla mi scorre nelle vene. Le nozze Stiamo facendo le cose piano piano, però…” - Mirko ha poi aggiunto: “Beatrice Luzzi Tra noi c’è stato un rapporto schietto, a volte ha sicuramente esagerato ma…” ...isaechia

Grande Fratello, Greta Rossetti svela cosa succede quando discute con Sergio D’Ottavi: “Lui per sbaglio…” - L’ex inquilina Greta Rossetti in diretta con i fan ha confessato: “Adesso litigheremo perché Sergio D'Ottavi non voleva che ve lo dicessi” ...isaechia