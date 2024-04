Grazie a Aesop | la saponetta si trasforma in opera d' arte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Fino al 21 aprile 2024, nella cornice della Milano Design Week, il nuovo storedi Milano in Piazza Cordusio siin un'sensoriale, con la firma di Nicolas Schuybroek. Al centro dell’installazione, una— oggetto funzionale per la casa — utilizzato in massa in una formazione a griglia. All'interno dell'assemblaggio, piccole cavità rettangolari sono create rimuovendo le saponette, generando portali attraverso i quali entrare nel mondo sensoriale dei prodotti di. Nella calma silenziosa della struttura, un terapista del visoeseguirà un trattamento performativo e informativo alle 17.55 di ogni giorno. Questa sorta di soapillustrerà l'approccio unico del brand alla cura di sé, la scienza della pelle e l'importanza dei sensi. ...