Grave caduta per un ciclista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un brutto incidente ha avuto come protagonista ieri unin via Boccaccio, nell’ultimo tratto di strada della discesa che arriva da San Baronto, prima di entrare nel centro di Lamporecchio. Secondo le ricostruzioni, l’uomo in bici è andato a sbattere contro una macchina. Come conseguenza del violento impatto, ilè finito sull’asfalto e ha riportato un sospetto trauma cranico. Unarovinosa che poteva avere conseguenze decisamente più gravi. Il ferito, un uomo sulla cinquantina residente a Empoli, è stato immediatamente curato grazie all’intervento dell’ambulanza, con medico a bordo, del Soccorso Pubblico di Larciano. Viste le brutte condizioni, il medico, con codice rosso, ha deciso di farlo trasportare al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove gli sono impartite le cure di cui necessitava. ...