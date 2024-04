Gratta e vinci | inizia a sognare | manca pochissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 aprile 2024), adesso è ufficiale: puoire ain grande. Se lo farai, non ci vorrà molto prima che accada. Quante volte abbiamo comprato un, o annerito i numeri su una schedina del Lotto o del Superenalotto, nella speranza di vincere una somma che ci cambiasse la vita? E quante volte lo abbiamo fatto senza, in realtà, crederci per davvero? Tante. Tantissime. Ma se c’è una cosa che questa storia ci insegna è che non dobbiamo mai perdere la speranza. PixabayCarissa Jones, una donna che vive nella contea di Robeson, nella Carolina del Nord, ci ha creduto sempre. Dal primo all’ultimo istante. Non ha mai dubitato del fatto che la dea bendata, prima o poi, avrebbe bussato alla sua porta. Tant’è vero che ha giocato innumerevoli volte, certa del fatto, appunto, che ...