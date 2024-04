Grande Fratello | Mirko Brunetti | “Perla mi scorre nelle vene Le nozze? Stiamo facendo le cose piano piano | però…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’avventura nella Casa delha riportato il sereno fraVatiero. Dopo il percorso all’interno del villaggio di Temptation Island, che li aveva portati a uscire separati e mano nella mano con i loro rispettivi tentatori, all’interno del reality show di Alfonso Signorini, sono riusciti ad affrontare i fantasmi del passato. Riuscendo alla fine a riappacificarsi, anche se non senza qualche difficoltà iniziale. Di recente, nel corso di una lunga intervista sulle pagine di Coming Soon,ha ricordato la sua intensa esperienza nella Casa di Cinecittà: Se devo pensare al mio percorso fino a quando non sono stato eliminato, dico tutto il primo mese. Per me è stata una boccata d’aria fresca. Era tutto concentrato su di me, è stato un bel momento anche ...