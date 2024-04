Grande Fratello | concorrente dell’ultima edizione | “Ecco perché ho detto di no a tutte le proposte televisive che ho avuto”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Alessio Falsone,della diciassettesimadel, ha svelato di aver ricevuto una proposta per partecipare ad un programma televisivo. L’allenatore di calcio, attraverso alcune Instagram stories, ha spiegato che gli piacerebbe continuare a lavorare in tv ma vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera sportiva. In più, ha rivelato di aver ricevuto una proposta lavorativa dalla produzione di un noto show dopo l’esperienza al: No, non è che non mi piacerebbe ma voglio fare altro. Siccome voglio allenare, se inizio a fare televisione rischio di non poter allenare più. Quindi hodi no ale, tra l’altro anche Tale e Quale Show mi hanno proposto…Non è che mi hanno proposto, mi ...