Graduatorie GPS e di istituto 2024-26 | chi non potrà inserirsi e perché

(Di lunedì 15 aprile 2024) Aggiornamentoprovinciali per le supplenze (GPS) e dibiennio-2026: chi non può partecipare alla procedura e quindiin graduatoria. L'articolo .

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provincia li per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata ... (orizzontescuola)

Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: dopo il parere del CSPI reso venerdì 12 aprile, il Ministero dovrà seguire l'iter per la pubblicazione dell'Ordinanza. Anche nella ... (orizzontescuola)

Graduatorie supplenti, novità in arrivo: requisiti, come presentare domanda e scadenze - Scuola, novità in arrivo per le Graduatorie Provinciali Supplenti 2024/2026. Dall’ultimo incontro tra ministero e organizzazioni sindacali sull’aggiornamento delle GPS 2024/26, tenutosi il 3 aprile ...ilmessaggero

Apertura GPS 2024, novità e scadenze in attesa della pubblicazione dell’OM - Secondo quanto riscontrato dalle fonti della nostra redazione, la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale riguardante l’apertura delle GPS 2024/2026 dovrebbe avvenire proprio in questi giorni, dal 1 ...tecnicadellascuola

Sostegno, più posti per le specializzazioni e assunzioni da «Gps» - Il governo prova a tamponare l’emergenza “sostegno” certificata dagli ultimi rapporti dell’Istat. La strategia del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (e in parte della sua ...ilsole24ore