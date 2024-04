Graduatoria interna di istituto | ho superato il concorso per primo e secondo grado | mi spettano 24 punti?

I requisiti necessari per l'esclusione dalla Graduatoria interna di istituto sono indicati nell'art.13 del CCNI sulla mobilità. Vediamo i dettagli L'articolo Graduatoria interna di istituto : il ... (orizzontescuola)

I docenti di ruolo , come sappiamo, possono ottenere Supplenze annuali o al 30 giugno: come viene valutato l'anno di supplenza nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto? L'articolo ... (orizzontescuola)

nella Graduatoria interna di istituto (come nella mobilità) si valuta il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli. Docente titolare secondaria: gli spettano i 12 punti per un ... (orizzontescuola)