GP Cina | Red Bull ora teme Ferrari

(Di lunedì 15 aprile 2024) A Suzuka Redè tornata a primeggiare completando la terza doppietta su quattro gare, ma nel prossimo GP dellal’insidia più grande si chiamaI numeri della Redfin qui sono eloquenti, primo posto nelle classifiche di entrambi i Mondiali piloti e costruttori, eppure il team di Milton Keynesl’insidianel prossimo GP della. Il team di Maranello è stato l’unico rivale diretto fin qui della Rede nelle ultime due stagioni di F1. L’ultima vittoria del team capitanato da Frederic Vasseur è avvenuta qualche settimana fa in Australia, su una pista che mette in difficoltà l’asse anteriore. Lì è dove laSF-24 ha fatto la differenza, portando la Rossa ad un’inaspettata doppietta. Nel prossimo weekend, più nel ...

F1, Damon Hill rivela: “Vi spiego perché Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull” - Tanti rumours sul nome del prossimo pilota in Mercedes e la suggestione di un passaggio del tre-volte iridato, Max Verstappen, ancora sta in piedi. Secondo quanto riportato da GPBlog, infatti, il prog ...oasport

F1 | GP Cina 2024, anteprima Pirelli: come se fosse la prima volta

RACING BULLS / Ricciardo ha ricevuto un ultimatum dal team faentino: Lawson prontissimo a tornare in pista - La Formula 1 correrà in Cina sul circuito di Shanghai nel weekend del 19-21 aprile per la quinta prova del Campionato 2024. Un ritorno importante quello ...ravennanotizie