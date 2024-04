Golf | Scottie Scheffler imperiale | suo anche il Masters 2024 Åberg chiude ottimo secondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024)vince per la seconda volta in carriera ildi Augusta ed è sempre più numero 1 del mondo. Straordinario il momento del ventisettenne del New Jersey, tre vittorie e unposto nelle ultime quattro partenze. Lo score complessivo è di -11 (66 72 71 68, 277 colpi). Per la sesta volta nella storia il vincitore scende tanti colpi sotto il par: prima del re dell’OWGR attuale, in passato, Bernhard Langer (1993), Ian Woosnam (1991), Ben Crenshaw (1984), Gary Player (1978) e Bob Goalby (1968). Tutto per la Green Jacket. Un percorso, quello di, che inizialmente è contrastato da tre uomini: Morikawa, Homa e. Fino alla 8 i quattro sono all’incirca tutti sullo stesso piano di lotta, poi il primo a sbagliare seriamente nel momento decisivo è il primo dei ...