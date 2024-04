Golf | Scheffler si conferma dominato nel primo Major stagionale Ad Augusta è solo l’alba della stella di Aberg

(Di lunedì 15 aprile 2024) Signore e signori, in questo momento Scottieè almeno una spanna superiore ad ogniista presente su questo pianeta. Di testa, di mentalità, di gioco, di sostanza. Tutte qualità venute fuori la domenica pomeriggio dell’Masters 2024, mente gli avversari si chiamavano fuori sbagliando a turno almeno una buca, lui continuava imperterrito nel suo incedere, e dopo il bogey alla sette non ha più commesso un errore. L’Nationalancora una volta il suo fascino intramontabile, in una settimana in cui vento e brutto tempo hanno reso un campo già difficile di suo un test davvero probante. È forse mancatoil ‘drama’, il phatos finale di una battaglia ristretta, ma è stato decisivo l’Amen Corner e un giocatore che ha legittimato in maniera inequivocabile il ...

