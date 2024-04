Golf | Masters | ad Augusta vince l' americano Scottie Scheffler

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilistaha vinto per la seconda volta ildi, in Georgia. Il 27enne numero 1 del mondo ha superato per quattro colpi lo svedese Ludvig Aberg, con la leggenda delTiger Woods che ha concluso solo al 60mo posto. L'inglese Tommy Fleetwood e gli americani Collin Morikawa e Max Homa si sono divisi il terzo posto, a sette colpi dal vincitore.ha così indossato per la seconda volta dopo il 2022 la prestigiosa giacca verde assegnata al vincitore del torneo, oltre a un bonus record di 3,6 milioni di dollari (circa 3,4 milioni di euro). L'diventa così il quartoista più giovane are diversi tornei principali dopo Tiger Woods, Jack ...

