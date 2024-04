Gli Usa vogliono frenare Israele | ma Netanyahu ha interesse a cercare l' escalation in Medio Oriente

Due persone sono attualmente ricercate dalla polizia per aver distrutto alcune rocce del Redstone Dunes Trail, in Nevada, negli Stati Uniti. La formazione è antichissima: secondo i funzionari del ... (fanpage)

Mistero California, leader di innovazione e malgoverno: tra intelligenza artificiale e homeless - L'eco-sistema Silicon Valley non si lascia distruggere facilmente nonostante una pressione fiscale da Nordeuropa, un deficit pubblico da record e una crisi dei senzatetto che non accenna a fermarsi ...corriere

Gratteri in Lombardia per presentare il suo ultimo libro sulla tecnologia della ‘ndrangheta - Nicola Gratteri torna a presentare il suo libro in Lombardia. Il procuratore di Napoli sarà impegnato in una sorta di tour per presentare il suo ultimo libro, come di consueto scritto insieme al ...ilfattoquotidiano

CPU Intel Core Ultra nei notebook HUAWEI, i politici USA non l'hanno presa bene - Il rapporto tra Intel e HUAWEI agita la politica statunitense dopo la presentazione del MateBook X Pro 2024 con processore Core Ultra 9. I falchi repubblicani vogliono che venga revocata la licenza ch ...hwupgrade