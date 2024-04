Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha superato la Lega. Da notare che c'è stata la prima rilevazione per la lista di Michele Santoro che raggiunge l'1,6% L'ultimoo è: Swg per Tg La7 del 15 aprile 2024 FdI - 27,2% (+0,3% rispetto al 8 aprile) Pd - 19,4% (-0,4%) M5S - 16% (+0,4%) Lega - 8,6% (-0,2%) FI - 8,4% (-0,2%) Iv con + Europa - 5,2% (-0,1%) Azione - 4,2% (+0,2%) Supermedia Youtrend/Agi del 12 aprile FdI - 27,3% (-0,3% rispetto al 28 marzo) Pd - 19,9% (-0,2%) M5S - 16,3% (+0,3%) Lega - 8,2% (+0,1%) FI - 8,4% (+0,2%) Azione - 3,6% (+0,3%) IV + Europa - 5,2% ...

Era nell'aria da un po', ma ora è ufficiale: Amadeus , il conduttore di punta della televisione pubblica , lascia la Rai. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza ad agosto e... (ilmessaggero)

Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Dopo l'enorme spavento collettivo in Udinese-Roma, i giallorossi torneranno a giocare in Europa League: giovedì 18 aprile alle 21 gli uomini di De Rossi affronteranno nuovamente il Milan, stavolta ...ilromanista.eu

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Europa insieme a Usa esorta Israele a moderazione dopo attacco Iran - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 14,45 - Gli alleati europei di Israele hanno esortato il Paese alla moderazione dopo l'attacco iraniano con missili e ...msn

Perché I Professionisti Della Nutrizione Apprezzano Prezzemolo, Vantaggi Per La Salute E Linee Guida Per Le Dosi - Luciana M. Cherubin: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. Bachelor in Nutrition · 5 years of experience · Argentina Raccomandazioni sulla quantità Il prezzemolo è un'erba ...msn