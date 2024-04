Gli ultimi complicati giorni della libertà di stampa in Italia

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Un’altra ferita all’articolo 21Costituzione e alladi”. Non usano perifrasi il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e la segretaria generaleFederazione nazionalena, Alessandra Costante in merito alla vicenda del collaboratore de Il Mattino di Padova Edoardo Fioretto che venerdì si trovava a Palazzo Zabarella, a Padova insieme agli attivisti di Ultima generazione che avevano annunciato un’azione dimostrativa. Il cronista è stato trattenuto in Questura per quattro ore senza sapere quale fosse la motivazione, gli è stato impedito di comunicare con i legali del giornale e non ha potuto usare il suo telefono. Alle 20 è stato rilasciato senza nessun verbale di contestazione. “Come giustificazione non si può ...

Sky propone una nuova produzione originale, in esclusiva dal 17 aprile ogni mercoledì dalle 22:00 su Sky Crime e su NOW e in contemporanea su Sky Documentaries. Si tratta di Bande criminali ... (funweek)

Miele: I Professionisti Della Nutrizione Condividono La Propria Opinione Su Vantaggi Per La Salute, Valori Nutrizionali E Altro Ancora - Faith Seke: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. PhD, Agronomy and Crop Science (ongoing), Master's degree, Food Science and Technology · 1 years of experience · South Afr ...msn

Fagiolo Di Lima: Cibo Salutare O No Scopri Cosa Dicono Gli Esperti, Ottieni Informazioni Sulle Porzioni E Sui Vantaggi Per La Salute - Benefici - Marcelli F. Chagas Bachelor in Nutrition · 1 years of experience · Brazil L'elevata quantità di fibre alimentari e proteine contenute nei fagioli di Lima abbassa l'indice glicemico e contro ...msn

Nba, chiusa la regular season dei record: Lakers e Golden State ai play-in. Tutti i verdetti - L’ultima giornata di partite ha stabilito l’ordine di classifica della stagione regolare più incerta. LeBron ottavo, Curry decimo. New York seconda a Est, ...repubblica