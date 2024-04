Gli rubano il Rolex al semaforo | la vittima è il produttore cinematografico Marco Belardi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilè stato derubato del suoa unall'altezza di piazzale Flaminio. "A un tratto uno scooter urta lo specchietto lato guida e va via. Istintivamente, e me lo rimprovero, ho abbassato il finestrino per sistemarlo", ha raccontato la