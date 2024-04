Gli Ex-Otago tornano con l’album ‘Auguri’ | «La nostra sana malinconia che vuole guardare avanti»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Raccontare il quotidiano senza renderlo ordinario, parlare di sé e del proprio vissuto senza scadere nell’egoriferimento, descrivere una generazione e al contempo parlare di una società intera. La scrittura degli Ex-riesce a muoversi lungo quel confine sottilissimo e si conferma capace di trasferire storie e sentimenti che hanno il sapore dell’io eppure parlano di noi. Maurizio Carucci e compagni sono tornati, a cinque anni dal precedente lavoro, con il nuovo album. Dieci tracce (una è solo nella versione vinile) che attraversano territori musicali ed emotivi in cui si finisce invischiati perché ci si riconosce. Un mondo, quello degli Otaghi, che è fatto di piccole cose, di normalità, di relazioni che iniziano e altre che si chiudono, di solitudini e quiete, di città e campagne. E che proprio per questo ci tocca così tremendamente da ...

