Pensioni di maggio , ufficiali le date dei pagamenti. Come successo ad aprile, quando il primo giorno del mese era un festivo, anche a maggio gli assegni non verranno erogati in occasione della ... (ilmessaggero)

Pensioni di maggio , ufficiali le date dei pagamenti. Come successo ad aprile, quando il primo giorno del mese era un festivo, anche a maggio gli assegni non verranno erogati in occasione della ... (ilmessaggero)

Gli aumenti folli dell’ora di religione a scuola: oggi costa 859 milioni di euro all’anno. Ma gli alunni sono sempre meno - Nel frattempo, gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento calano ... E ogni anno i non avvalentisi aumentano di circa mezzo punto percentuale. Il concorso Ormai è tutto pronto per assumere 6.428 ...repubblica

Iran-Israele, il pericolo di una esaclation mondiale (che gli Usa non vogliono). Come e quando risponderà Netanyahu - Sono ore di riflessione per Israele. Dopo l'attacco subito dall'Iran sabato notte deve decidere se (e come) rispondere duramente e provocare una pericolosa escalation oppure ...ilmessaggero

Le azioni di Informatica salgono in borsa dopo le notizie di un'importante acquisizione da parte di Salesforce - Le azioni di Informatica salgono in borsa dopo le notizie di un'importante acquisizione da parte di Salesforce ...it.investing