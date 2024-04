Gladiatori | arcieri e falconeria | riapre Roma World | il parco divertimenti dedicato all’antica Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tutto pronto per la nuova stagione di, ila tematra, spettacoli rievocativi e attività per tutta la famiglia. Siamo accanto a Cinecittà, nella parte adiacente al grande, anche qui in una estesa area immersiva tra storia e natura.è infatti un experience park che offre un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e consente agli ospiti di tutte le età di scoprire costumi, usi e tradizioni del tempo, grazie ad attività uniche, a partire dagli show del: lo Spettacolo dei, lo Show di ...