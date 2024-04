Giulio Terzi | “L’Occidente difenda Israele dall’Iran e fornisca armi all’Ucraina”

(Di lunedì 15 aprile 2024)di Sant’Agata, senatore bergamasco di Fratelli d’Italia e già Ministro degli Esteri non esita e si schiera in difesa die dell’Ucraina. Con un tweet che riprende la notizia dell’attacco senza precedenti da parte dell’Iran nei confronti di, il senatorenon ha dubbi: “La gravità dell’attacco di Teheran è stato contrastato con grande successo distruggendo il 99% dei 320 tra droni d’attacco, 30 missili da crociera , e 120 missili balistici tra i quali sembra anche qualche missile ipersonico di ultima generazione. La quantità e qualità dell’arsenale utilizzato non ha comunque retto alcun confronto con le tecnologie della difesa israeliana assistita da Stati Uniti e da alcuni partners atlantici. Il che nulla toglie alla grande urgenza e alla necessità occidentale di ...

Bolelli/Vavassori si fermano ai quarti di finale a Montecarlo - Lo scoglio quarti di finale non è superato da parte di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il doppio italiano ha perso a questa fase del Masters 1000 di Montecarlo contro la coppia composta dal giocato ...tennisitaliano

"Fake Italy", partita la raccolta firme di Coldiretti anche in Molise - Minuti per la lettura In crisi il Made in Italy per il settore agroalimentare; il motivo è la concorrenza sleale di cibi che non rispettano gli standard Ue importati a basso costo A pensar male si fa ...informazione

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Raid a siti energetici per smilitarizzare Kiev" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Massiccio attacco aereo nelle regioni di Kharkiv e Kiev. LIVE ...tg24.sky