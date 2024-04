Giugliano | assalto armato all’Eurospin di via Pigna | rapinatori via con l’incasso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tornano i raid armati adopo una breve tregua di alcune settimane. Sabato sera due malviventi con volto coperto da passamontagna hanno preso d’l’Eurospin di via, quartiere Casacelle. Duein sella a uno scooter sono entrati in azione nella giornata L'articolo Teleclubitalia.

In quattro hanno tentato di entrare ma sono andati via a mani vuote L'articolo Giugliano , alla rme furti anche in centro : tentato assalto alla tabaccheria Aprovitola sembra essere il primo su ... (teleclubitalia)

Taranto, assalto al quarto posto - TARANTO - Doppia possibilità per Ezio Capuano questa sera contro il Monopoli. Partite con 3-4-3 oppure puntare a un 3-5-1-1 che si è visto a gara in corso in molte partite. Due le pedine che potrebber ...trnews

Arrestato l'ex Irriducibile Enea Bianchini per l'assalto ultrà al Clover Pub. In casa la polizia ha trovato hashish e cocaina - Un arresto per l’assalto al Clover Pub di viale Angelico, in Prati, nel dopo derby di Coppa Italia del 10 gennaio scorso. Si tratta di Enea Bianchini, 24 anni, giovane ...ilmattino

Calcio femminile, l’Italia conquista una preziosa vittoria sull’Olanda nel debutto verso gli Europei 2025 - Capolavoro azzurro a Cosenza. La Nazionale italiana di calcio femminile ha infatti sconfitto per 2-0 la temibile corazzata dell'Olanda in occasione della prima partita valida per le qualificazioni ai ...oasport