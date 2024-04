Giubilato | “Il problema del Napoli è psicologico”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) David, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Quest’anno ilè stato caratterizzato da un concentrato di errori e pure se ci si impegna un’annata così mai riesce! Quando ci sono questi problemi, la squadra lo percepisce sempre: durante l’allenamento, in campo e non se ne esce più. L’anno scorso c’era voglia di spaccare tutto e tutti e lo vedevi negli occhi, quest’anno no! L’errore di Meret di ieri è una conseguenza del modo attuale di iniziare la giocata, ma lo associo ad un discorso”. “Vedo ilsvuotato, non ha reazione. Sì, a Monza nel secondo tempo hanno reagito, ma per tutta la stagione non c’è stata reazione. Quest’anno ildoveva procedere a folle, continuare a tritare ...