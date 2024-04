Giù pezzo di tufo Blocca le gambe ad anziano | salvo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ il suo mondo quell’orto. Ieri era una giornata splendida per trascorrere tempo all’aria aperta. Ma poco prima delle 18 c’è stato un incidente di cui la polizia municipale ricostruirà i contorni per capire se davvero il terreno, che in quell’area è comunque privato, abbia ceduto mentre l’uomo lavorava. L’senese, 86 anni, è stato trovato in realtà in una grotta dinella scarpata che si affaccia su via Fiorentina, anche se allo spazio verde si accede da via Strozzi che è una traversa della strada di Marciano. Era rimastoto con le. La Municipale, in accordo con la questura, fa sapere il Comune, è intervenuta sul posto unitamente ai vigili del fuoco. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla e le richieste di aiuto dell’, avvertendo le forze ...