Gita da incubo | tre studenti e due docenti si sentono male a Montecatini | si tratta dello stesso hotel in cui si erano sentiti male altri ragazzi

Doveva essere una Gita divertente, ma poi si è trasformata in un vero e proprio incubo per gli Studenti e gli insegnanti di tre scuole, due licei italiani e uno serbo, che sono... (leggo)

Una misteriosa e diffusa intossicazione ha gettato nel caos una struttura alberghiera in cui erano alloggiate tre diverse scolaresche in Gita a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. ... (ildifforme)

Il prossimo 10 aprile, il Parlamento europeo darà il via libera definitivo al nuovo patto sulle migrazioni. All’interno del testo si prevede anche la riforma dell’Eurodac, il database utilizzato per ... (ilfattoquotidiano)

Febbre e nausea, incubo intossicazione a Montecatini per tre studenti e due prof - I pazienti sono stati portati al pronto soccorso di Pescia. Alloggiano nello stesso albergo dove il 5 aprile in 52 persone finirono in ospedale per gli stessi sintomi ...lanazione

Studenti e prof di Salerno in Gita in Toscana si sentono male dopo cena in Hotel: indagini Asl - La Gita si è trasformata in un incubo per tre studenti e due professori della provincia di Salerno ospiti di un albergo di Montecatini Terme. Sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di ...salernonotizie

Pordenone, cede ponticello e scolaresca in Gita finisce nel fiume: bambini salvati dai vigili del fuoco - Si è trasformata in un'avventura a lieto fine l'uscita didattica sul Meduna per una classe di studenti di 6-7 anni di Meduno ...tgcom24.mediaset