Giovanni Gentile | una mostra celebra il suo attivismo culturale Sangiuliano | uno dei grandi del Novecento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Apre al pubblico da domani (oggi l’anteprima) all’Istituto Centrale per la Grafica a Roma lasu, a 80 anni dalla morte. Ci sono molte foto, insieme a documenti e filmati, per raccontare un filosofo tra i più rappresentativi non del fascismo ma dell’interoin tour per le scuole e gli istituti d’Italia. Un percorso articolato in tre sale per rendere conto della complessa e molteplice azione di politicaintrapresa nel corso della sua esistenza. C’è anche un’aula scolastica del suo tempo con la lavagna dove sila bandiera italiana. Il titolo della(“Scendere per strada.tra cultura, istituzioni e politica“) riprende la frase di un discorso del filosofo ucciso dai ...