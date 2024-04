Giovanni Gentile è eterno | chi lo uccise si illuse del contrario

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr – Il 15 aprile del 1944fu barbaramente assassinato. È una banalità, ma a volte è necessario sottolinearla, visto che perfino in un momento in cui le istituzioni commemorano la figura di uno dei più grandi italiani vissuti su questo spesso davvero misero pianeta, c’è qualcuno che ancora tiene il freno a mano tirato o che – peggio ancora – non conosce la sua tragica fine. Inevitabile riferirsi a Poste Italiane, la quale da un lato celebra il filosofo e gli 80 anni dalla morte con un francobollo, dall’altro usa parole inappropriate allo scopo di non urtare troppo chi nello stesso periodo di tempo ci ha imposto cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, quale sia il pensiero buono e quale quello cattivo. Come scimmie ammaestrate, ma forse anche peggio, vista la nostra natura di esseri umani senzienti ben oltre il comune livello ...