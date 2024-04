Giovane pestato a sangue in piazza | notte di violenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo episodio di movida violenta è stato registrato ad Ariano Irpino. In una sola, si sono verificati almeno due episodi, il più grave dei quali sembra essere stato un vero e proprio pestaggio. Undi 27 anni di San Sossio Baronia è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi, lasciato a terra in una pozza diinPlebiscito. È stato soccorso e trasportato in ospedale con lesioni gravi al volto e alla testa. I Carabinieri di Ariano Irpino, stanno indagando per ricostruire l’episodio. E non solo. In ospedale sono stati ricoverati anche altri due giovani con contusioni meno gravi, ma si ritiene che siano stati coinvolti in episodi successivi, avvenuti dopo il pestaggio iniziale. Resta da decifrare se i due episodio c’è un legame e per individuare gli ...