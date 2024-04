Giornata mondiale emofilia | FedEmo | Dati dei pazienti nel registro Mec

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Isanitari contenuti nelmalattie emorragiche congenite (Mec) dell'Istituto superiore di sanità (Iss) vanno incentivati, valorizzati e diffusi perché sono uno strumento indispensabile per garantire una programmazione sanitaria efficace ed efficiente, che va a riflettersi in maniera diretta sull'assistenza e i servizi forniti ai. E' l'appello diin vista della XXdell'che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile, lanciato in occasione del convegno 'Io conto! Mec: ildi patologia e isanitari, fondamentali strumenti di conoscenza e programmazione', organizzato oggi a Roma. L'è una patologia genetica rara ...