Giornata Made in Italy con Coldiretti

(Di lunedì 15 aprile 2024)in, cibo prima ricchezza, nel Varesotto e in Lombardia oltre 300 campioni gusto Sono più di 300 i campioni del gusto in Lombardia e nel Varesotto, prodotti agroalimentari riconosciuti da regolamenti, metodi produttivi e denominazioni che ne certificano la qualità e la tipicità: 34 Dop/Igp tra formaggi, salumi, prodotti ortofrutticoli, oli, pesci, miele e pasta, a cui si aggiungono 41 vini Dop/Igp e 271 prodotti alimentari tradizionali. È quanto afferma laLombardia in occasione della primanazionale delin, istituita il 15 aprile. Nel suo complesso – continuaVarese – il valore della produzione agroalimentare regionale ha superato i 16,3 miliardi di euro, con la ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere qui per la prima giornata nazionale del Made in Italy , una giornata che questo governo ha voluto, per sottolineare il valore che ha il Made Italy ... (liberoquotidiano)

Giornata Made in Italy, Fipe: “La ristorazione tra le eccellenze del paese” - La ristorazione, al pari di altri importanti comparti economici, è un elemento di forza e rappresentativo della creatività e della ...teleborsa

Made in Italy, Urso: il futuro è nella sostenibilità - “Quindi il Made in Italy deve diventare bello, buono, ben fatto e sostenibile”. La prima Giornata nazionale del Made in Italy Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in ...primaonline

Federalimentare, Giornata Made in Italy omaggia il comparto - "Come Federalimentare ringraziamo il ministro Adolfo Urso per aver dato vita alla prima Giornata Nazionale dedicata al Made in Italy, con un calendario di eventi che rende omaggio anche alle imprese, ...ansa